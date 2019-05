Enya Pucher, Johannes Hanser und Lucas Loipold von der Musikschule Mölltal werden am Bundesfinale des Wettbewerbs prima la musica teilnehmen. In Obervellach spielten sie nun zur Generalprobe auf.

Richard Unterreiner mit Enya Pucher, Sophia Helfer, Johannes Hanser, Kiara Reiter und Lucas Reiter © Gerhard Seiwald

19 Schülerinnen und Schüler der Musikschule Mölltal stellten sich heuer im März der Jury beim Landeswettbewerb von "prima la musica", an dem insgesamt 265 junge Musiker teilnahmen. Alle erhielten einen ersten Preis, was Musikschuldirektor Richard Unterreiner stolz macht. Mit Johannes Hanser (Trompete), Lucas Loipold und Enya Pucher (Tuba) haben sich drei junge Solisten mit ihrem Können die Teilnahme am Bundesbewerb erspielt.