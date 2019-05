Facebook

Wilfried Thurner und Horst Zwenig halten die Infrastruktur für den Draisinenverkehr in Schuss © Claudia Lux

In der Werkstatt in Gundersheim wird fleißig geschweißt, geschliffen und montiert. Horst Zwenig und Wilfried Thurner vom Verein Gailtalbahn haben die Regentage genutzt, um an den Draisinen (Gefährte, die ähnlich wie Räder oder Tretautos über die Schienen rollen)zu arbeiten, die im Sommer über die stillgelegte Strecke der Gailtalbahn fahren sollen. „Wir bauen einige Draisinen selbst. Die zu finalisieren wird die Winterarbeit“, erzählt Zwenig. Für den Start hat der Verein 13 fertige Draisinen bereits angeschafft.

