Die mister*lady Filiale im Stadtparkcenter in Spittal © Camilla Kleinsasser

Am Donnerstag hat die Modekette mister*lady bekanntlich am Landesgericht Wien den Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. Von der Insolvenz sind 35 Filialen mit 167 Mitarbeitern in Österreich betroffen. Darunter auch zwei Filialen in Spittal im Fachmarktzentrum Tauernpark sowie im Stadtparkcenter.