Die Wolken bleiben am Samstag recht dicht © Camilla Kleinsasser

Vom Westen her verstärkt sich der Tiefdruckeinfluss wieder etwas und daher wird das Wetter am Samstag auch neuerlich unsicherer und abwechslungsreicher. Die Sonne kommt nur noch gelegentlich etwas besser durch. Zumeist überwiegen tagsüber die dichten Wolken und vom Südwesten her steigt im Tagesverlauf das Risiko für ein paar Regenschauer an.