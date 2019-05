Lieferdienste kommen nicht mehr zu Geschäften und Lokalen in der Ebnergasse in Spittal. Bauarbeiter sind dazu angehalten, den Mitarbeitern von Zustelldiensten behilflich zu sein.

Bis Oktober soll die Ebnergasse gesperrt bleiben © MARTINA PIRKER

Überrascht wurden die Anrainer in der Ebnergasse Anfang dieser Woche von den Straßenbau- und Platzgestaltungsarbeiten, die eine Sperre der Ebner- und der Rathausgasse bis voraussichtliche 4. Oktober zur Folge haben. Hauseigentümer Werner Beck kam am Montag mit seinem Auto nicht aus der Garage, weil ein Baustellengitter die Ausfahrt blockierte. Am Mittwoch ist es mit Hilfe der Bauarbeiter gelungen, das Fahrzeug „zu befreien“. Apothekerin Barbara Schantl ging davon aus, dass die Sperre nur vorübergehend sei. Sie wurde nicht darüber informiert, dass es sich um mehrere Monate handeln würde. Gastronom Christof Hofer, der in der Ebnergasse das „k&k“-Hofcafé und das Vespacafé Bernstein führt, konnte nicht glauben, dass er nun bis Oktober eine Baustelle vor seinen Lokalen haben würde: „Hätte ich das gewusst, hätte ich mir einen größeren Getränkevorrat angeschafft, denn das Anliefern wird für LKW-Fahrer zum Hürdenlauf.“

