Seit 36 Jahren betrachtet Roland Marchetti die Feuerwehr Millstatt als sein liebstes Hobby © KK/ZEBER

Die Leidenschaft für die Feuerwehr entfachte sein Großvater. Mittlerweile ist Roland Marchetti seit 36 Jahren bei der Feuerwehr Millstatt, seit 2003 ihr stellvertretender Kommandant. Sämtliche Lehrgänge stehen auf der Ausbildungsliste des Versicherungskaufmannes. Was ihn auszeichnet ist, dass er heuer mit den Kameraden zum 26. Mal das „Nockisfest“ organisieren wird. „Alles hat klein begonnen. Anfangs war das Fest zweitägig mit 2000 Besuchern. Dann wuchs es auf drei Tage mit bis zu 10.000 Besuchern an“, schildert der 54-Jährige, für den die gute Kameradschaft stets Antrieb für sein Hobby ist. Den Gewinn der Feste steckt die Wehr in den Ankauf von Ausrüstung und Uniformen. Bei weit über 1000 Einsätzen war Marchetti dabei. Einen im Jahr 2004 vergisst er nicht. „Meine Schwester und mein Bruder waren in einen Unfall involviert und wurden schwer verletzt. Diesen Schock zu verdauen, half uns Kameraden, ein Psychologe“, sagt Marchetti, der auch Tochter Chiara-Sophie (17) mit dem Feuerwehr-Virus angesteckt hat. Für sein Engagement – er ist auch Gemeinde- und Pfarrgemeinderat – wurde er 2018 mit dem „Lorbeer in Silber“ geehrt.

