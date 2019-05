Spittal Neues Schulzentrum für Gymnasien

Facebook

Aus der ehemaligen, eher dunklen Aula, wurde eine lichtdurchflutete Arena für drei Schulen © Rie-Press

So geht Schule: Im Chemiesaal ist ein himmelblauer glänzender Boden, der an einen Swimming Pool erinnert, das WC für die Burschen ist grasgrün, dahin gelangt man über einen rosaroten Flur, in dem sich glänzende Flocken spiegeln, die Garderobe erstrahlt in sonnigem Gelb. Aus der ehemaligen unattraktiven Aula wurde eine große lichtdurchflutete Arena, die 250 Personen für gemeinsame Unternehmungen Platz bietet. Aus dem Radlkeller wurden drei Zeichensäle, im ehemaligen Atombunker sind jetzt Garderoben und die Sammlungen der Schulen. Himmelsliegen im derzeitigen Verbindungstrakt versprechen einen entspannten Loungecharakter.

