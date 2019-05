Kremsbrücke Ladies Circle spendet Rucksack für First Responder im Liesertal

Facebook

Franz-Josef Leitner, Michaela Payer, Sabine Thaler, Sonja Peitler, Christina Tuppinger © KK/Rotes Kreuz

In der Rot Kreuz Bezirksstelle Spittal übergab der Ladies Circle Spittal mit Präsidentin Sonja Peitler, Sabine Thaler und Michaela Payer einen First Responder Rucksack an Christina Tuppinger und Bezirksstellenleiter Franz-Josef Leitner vom Roten Kreuz Spittal. Seit 2014 ist Christina Tuppinger Rettungssanitäterin und nun First Responder im Bereich Kremsbrücke im Liesertal.