Weil ein Bosnier eine 19-jährige Gailtalerin bedrängt hatte, gerieten fünf Einheimische und zwei Bosnier vor Lokal in Kötschach-Mauthen in Streit. Zwei Männer mussten ins Krankenhaus.

Zwei zum Teil schwer Verletzte forderte eine Massenschlägerei in Kötschach-Mauthen. Zwei Männer, die danach flüchteten, wurden jetzt von der Polizei aufgegriffen (Symbolfoto) © APA/Schalber

Eine Gasthausschlägerein in Kötschach-Mauthen am vergangenen Wochenende artete aus - und hat jetzt für zumindest zwei der Beteiligten ein Nachspiel. Es war am vergangenen Freitag, als eine 19-jährige Frau aus dem Bezirk Hermagor von einem 18-jährigen Bosnier in einem Lokal bedrängt wurde. Fünf Einheimische schritten ein und gerieten mit dem 18-Jährigen und dessen 23-jährigen Freund, ebenfalls ein Bosnier, vor dem Lokal zu einer Rauferei.