Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gebietskrankenkasse sucht Nachfolger für Kassenstellen: Slogan „Arbeiten, wo andere Urlaub machen“, soll Ärzte ins Tal holen © LEOPOLD SALCHER

Kassenverträge sind unter Ärzten begehrt. Aber es kommt wohl auch darauf an, wo diese Kassenverträge zu vergeben sind. So ist in Kötschach-Mauthen seit Oktober 2017 eine Planstelle für einen Allgemeinmediziner frei. In St. Lorenzen im Lesachtal wird ab Oktober ein praktischer Arzt gesucht. Die Situation ist hier nicht einfach.

Um Ärzte für das Gail- und Lesachtal zu begeistern, geht man in die Offensive. Unter dem Motto „Arbeiten, wo andere Urlaub machen“, schaltet die Kärntner Gebietskrankenkasse Stellen-inserate, und das sogar im süddeutschen Raum. „Wir wollen aufzeigen, dass es eine schöne Lebensaufgabe sein kann, auf dem Land als Arzt tätig zu werden. Auf unsere erste Einschaltung hat es kein Echo gegeben. Die nächste erfolgt in Kürze“, sagt Manuela Gamsler.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.