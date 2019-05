Auch am letzten Eisheiligen-Tag ist es viel zu kühl für die Jahreszeit.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Tauernregion sind heute Regen- und Schneeschauer möglich © AP

Auch am letzten Eisheiligen-Tag, der "Kalten Sophie", ist es viel zu kühl für die Jahreszeit. "Sophie man die Kalte nennt, weil sie gern kalt Wetter bringt", lautet beispielsweise eine bekannte Bauernregel am letzten Eisheiligen-Tag. Auch wenn die alte Witterungsregel heutzutage nur noch selten und wenn, dann meist verspätet eintrifft: In diesem Jahr fällt das Erscheinen der Eisheiligen fast punktgenau mit dem Kalender zusammen.