Daniela und Christian Knaller eröffneten in Oberdorf am Weißensee ihre gemeinsame Praxis © IRIS STEPHAN

Der Wunsch nach Veränderung und die Suche nach einem ländlichen Ort für ihre drei Kinder waren für Christian und Daniela Knaller der Grund, nach 20 Jahren Wien zu verlassen und in Oberdorf am Weißensee ihre Praxis zu eröffnen. Für Psychotherapeut Christian Knaller war es die Rückkehr in seine Heimat. Gemeinsam mit Ehefrau Daniela, die als Yoga-Lehrerin und Shiatsu-Praktikerin tätig ist, wollen sie eine Anlaufstelle für Menschen sein, die auf professionelle Hilfe angewiesen sind. Christian Knaller sieht einen seiner Hauptzweige neben der Erwachsenenbetreuung, in der psychotherapeutischen Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Der Bedarf sei groß und Kärnten ist das einzige Bundesland, in dem die Kosten von den Krankenkassen übernommen werden.