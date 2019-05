Gemeinderat von Spittal beschloss Verleihung des Stadtwappens an die Franz Moser GmbH. Es wurde der Familie nun feierlich übergeben.

Almut Smoliner, Franz und Josefine Moser, Pirih, Franz und Ankiza Moser © KK/eggspress

Das Familienunternehmen von Franz Moser feiert heuer sein 50-Jahr-Jubiläum. Die Erfolgsgeschichte begann in Fischertratten mit dem Handel von Schleif- und Schweißmitteln sowie Elektrowerkzeugen auf 54 Quadratmetern. Der Betrieb wurde 1974 nach Spittal verlegt und zählt heute mit einem Firmengelände von 25.000 Quadratmetern, 118 Mitarbeitern in Spittal und Wien sowie 30 weiteren in Bosnien zu den Leitbetrieben Oberkärntens.