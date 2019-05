Das Wetter in Oberkärnten

Trocken aber bewölkt zeigt sich das Wetter am Muttertag. © Helmuth Weichselbraun

Der Wind dreht am Sonntag wieder mehr auf nördliche Richtung und somit kommen bei uns auf der Südseite der Alpen nordföhnige Effekte ins Spiel. Daher wird es tagsüber zunehmend trocken sein und Regen- oder in der Höhe auch Schneeschauer gibt es nur noch vereinzelt am Alpenhauptkamm.