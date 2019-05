Facebook

Das Foliendach der „Schaumrolle“ ist undicht © Camilla Kleinsasser

Das Spittaler Strandbadrestaurant „Argento al Lago“, im Volksmund „Schaumrolle“ genannt, ist derzeit auch wegen baulicher Mängel ein Thema in Spittal. Nach nur zehn Jahren muss das Dach saniert werden, was für Diskussionen im jüngsten Gemeinderat sorgte. „Die Schweißnähte der Folie sind an einigen Stellen undicht“, sagt Immobilienreferent Stadtrat Peter Neuwirth. Den Sommer über soll das Dach noch ausreichen. „Nach der Saison im Herbst müssen wir es reparieren“, so Neuwirth.