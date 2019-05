Facebook

Mit dem Bau der neuen Bipa-Filiale in Seeboden wurde am Donnerstag begonnen © SIMONE DRAGY

Am Donnerstag rollten in Seeboden die Bagger auf dem ehemaligen Areal der Shell-Tankstelle an. Laut Bürgermeister Wolfgang Klinar wird eine neue, größere Bipa-Filiale gebaut. Derzeit befindet sich die Filiale neben der Bäckerei Meixner-Müller, direkt im Zentrum der Gemeinde. Das Parkplatz-Problem dürfte die ausschlaggebende Rolle für den Neubau gespielt haben. Seitens Bipa war niemand für eine Stellungnahme erreichbar, aber Klinar sagt, dass die Fertigstellung der Filiale Anfang Juli erfolgen soll. Bekanntlich herrscht in der Tourismusgemeinde in den Monaten Juli und August ein Bauverbot. Bipa ist dann in guter Gesellschaft mit dem Ende Dezember des Vorjahres komplett umgebauten Spar-Marktes und der Lidl-Filiale. Klinar: „Städtebaulich passt Bipa gut an diesem Standort. Ich hoffe, dass das zurückbleibende Geschäftslokal nicht zu lange leer stehen wird.“

