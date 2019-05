Kleine Zeitung +

Bienenhütte fing Feuer Fünf Bienenvölker bei Brand vernichtet

Mittwochabend geriet Bienenhütte einer Imkerin in Gmünd in Brand. Ein zuvor benutzter und in der Hütte abgestellter Bunsenbrenner löste Feuer aus. Fünf von zehn Bienenvölkern konnten gerettet werden.