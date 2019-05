Das Wetter in Oberkärnten

Der Vormittag gestaltet sich kühl und nass. © Markus Traussnig

Der Donnerstag startet verbreitet mit Regen und nassen Bedingungen, doch schon bald werden die Regenschauer am Vormittag weniger. Am Nachmittag kommt es zu einer leichten Wetterbesserung. Es zeigen sich jedenfalls vorübergehend größere Wolkenlücken sowie Sonnenfenster. Immer wieder schieben sich aber bedrohlichere Quellwolken vor die Sonne. Kurze Schauer im Bergland sind nicht ausgeschlossen. "Die Zwischenbesserung am Nachmittag sollte man unbedingt ausnutzen!", rät Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Im Raum Winklern (Mölltal) kühlt es auf Höchstwerte knapp über 10 Grad ab.