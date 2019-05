Facebook

In Kartitsch polarisiert die Namensgebung, man tendiert klar zum Gailtal © KK/Gemeinde Kartitsch

Es ist eine Frage, an der sich die Geister scheiden. Tiroler Gailtal oder Lesachtal. Welchen Namen sollen die Gemeinden Kartitsch sowie Ober- und Untertilliach künftig führen? Aufgeworfen wurde dieses Thema, wie die Kleine Zeitung exklusiv berichtete, beim allerersten Talparlament, vor einem Monat in Lesachtal. Mandatare aus den drei Osttiroler Gemeinden und dem Lesachtal setzten sich an einen Tisch, um an Zukunftsstrategien zu feilen. Eine Idee war: Mit dem Namenszusatz Lesachtal durchstarten!

