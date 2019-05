Facebook

Stadtrat Franz Eder vor der Gedenktafel beim Schloss Porcia © Andrea Steiner

Wenn sich am 10. Oktober 2020 das Datum der Volksabstimmung zum 100. Mal jährt, dann wird nicht nur in Unterkärnten dieser geschichtsträchtigen Entscheidung gedacht. Was viele nicht mehr wissen, ist die Bedeutung der Stadt Spittal an der Drau in dieser schwierigen Zeit. Im Sommer 1919 übersiedelte die Landesregierung von Klagenfurt nach Spittal. Damals war die Landeshauptstadt von jugoslawischen Truppen besetzt, ein Rückzug der Regierung nach Oberkärnten schien sinnvoll. Von 10. Juni bis 9. August amtierte die Landesregierung in Spittal, die Landesratssitzungen fanden montags, mittwochs und freitags jeweils um 9 Uhr im Sitzungssaal der Bezirkshauptmannschaft statt. Am 25. und 27. Juni 1919 tagte die provisorische Landesversammlung im Schloss Porcia. Diese spannende jüngere Geschichte will Kulturreferent Stadtrat Franz Eder mit einer Dokumentation, anlässlich dieses 100-Jahr-Jubiläums im Oktober, aufarbeiten. Die Ausstellung, die von Mitarbeitern des Landesarchivs gestaltet wird, soll anlässlich eines Festakts am 15. Oktober im Schloss Porcia eröffnet werden. Franz Eder: „Landeshauptmann Peter Kaiser, der die Jubiläumsvorbereitungen aus seinem Referat finanziell unterstützt, hat sich schon zur Eröffnung angesagt.“ Die Ausstellung im Schloss wird einen Monat lang zu besichtigen sein.

