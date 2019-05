Facebook

Franz Hoffmann, umtriebiger Rotkreuz-Ortsstellenleiter und Ehrenbürger von Radenthein, ist verstorben © PHOTO-BAURECHT.COM

Rotkreuz-Präsident Peter Ambrozy und Franz Josef Leitner, Bezirksstellenleiter von Spittal, sowie alle, die der Rotkreuz-Familie angehören, trauern um Franz Hoffmann. Er ist völlig überraschend im Alter von 73 Jahren am 6. Mai verstorben. Hoffmann war 23 Jahre lang ehrenamtlicher Rettungssanitäter an der Ortsstelle Radenthein. Danach wurde er Einsatzfahrer und Notfallsanitäter und ab 1999 für eine Wahlperiode Bezirksstellenleiter-Stellvertreter von Spittal. Ab 2005 stellte er sich als First Responder quasi rund um die Uhr für die Bevölkerung in Dienst. Seit April 2012 leitete er die Ortsstelle Radenthein. Für seine langjährige, wertvolle Mitarbeit wurde er 2014 als „Freiwilliger des Jahres“ der Bezirksstelle Spittal/Drau ausgezeichnet. Im Oktober 2018 wurde der umtriebige Ortsstellenleiter von Bürgermeister Michael Maier zum Ehrenbürger von Radenthein ernannt.

