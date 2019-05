Facebook

Höhepunkt des Erlebnistages in Seeboden, war das Steigenlassen von Herzluftballons © KK/HERZKINDER ÖSTERREICH

Jedes 100. Kind kommt in Österreich mit einem Herzfehler zur Welt. Betroffene Eltern sind oft ratlos. Sie fühlen sich hilflos und überfordert. Mitglieder des Vereins "Herzkinder Österreich" stehen Angehörigen mit Rat und Tat zur Seite. Ein Team aus 26 Mitarbeitern betreut derzeit mehr als 4000 betroffene Familien in ganz Österreich. Mit dem österreichweiten Aktionstag Herz ist Trumpf machte der Verein Herzkinder Österreich auf herzkranke Kinder und die Sorgen derer Familien aufmerksam. In Kärnten fand der Erlebnistag auf dem Löscherhof in Seeboden statt. Hier konnten die Kinder Brot backen, Kühe melken und die Tiere versorgen, dann wanderten die Teilnehmer zur Burg Sommeregg, wo sie sich bei einem Ritterschmaus stärkten. Danach standen der Luftballonstart und Ritterspiele auf dem Programm.