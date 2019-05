Ein Zwischenhoch in den Alpen sorgt für Sonnenschein. Nach Minustemperaturen am Morgen, erholen sich die Temperaturen tagsüber wieder.

Nach Morgenfrost, setzt sich die Sonne durch, so wie im Tauernstädchen Gmünd © MARTINA PIRKER

Von Westen her hat sich mittlerweile ein Hochdruckgebiet namens Maxine zu den Alpen ausgedehnt und dieses Hoch trocknet die Luftmassen weiter ab. Es handelt sich dabei allerdings nur um ein kleines Zwischenhoch. Es dominiert überall der Sonnenschein, auch wenn ab und zu Wolkenfelder am Himmel durchziehen. Auch die Temperaturen erholen sich tagsüber: Es wird es in allen Höhenlagen schrittweise milder. Achtung: In der Früh drohen frostige Temperaturen. Im Astental sinkt die Temperatur am Boden stellenweise auf Werte unter minus 5 Grad.