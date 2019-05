Werke des englischen Malers William Turner sind in der Stadtturmgalerie Gmünd zu sehen. Die Vernissage wurde „gestürmt“.

Erika und Julia Schuster, beide Kulturinitiative Gmünd, Botschafter Leigh Turner, Vizebürgermeisterin Heidi Penker und Landeshauptmann Peter Kaiser © (c) willi pleschberger

Auf Albrecht Dürer, Henri Matisse und Francisco de Goya, folgt nun William Turner, der berühmteste britische Maler, der in der Stadtturmgalerie in Gmünd ausgestellt wird. Das ist Erika Schuster, Leiterin der Kulturinitiative Gmünd, und ihrer Tochter Julia Schuster, die als Kunsthistorikerin diese Schau kuratiert, zu verdanken. Ihnen gelang es, Aquarelle und Radierungen aus den Sammlungen zweier britischer Kunstsammler nach Gmünd zu holen. Landeshauptmann Peter Kaiser sprach ihnen großen Dank aus: „Es ist mit Engagement im kulturellen Bereich möglich, das Image einer Stadt zu prägen. Gmünd ist gemeinsam mit Bleiburg, Millstatt und Nötsch zu einem Fixstern am österreichischen und europäischen Kulturhimmel geworden.“

