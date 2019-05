Seeboden Trachtenkapelle Lieserhofen lud zum Frühlingskonzert

Im Rahmen des "Musikalischen Frühlings" im Kulturhaus in Seeboden wurden auch zwei Musiker geehrt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Von links: Pusavec, Klinar, Wandaller, Egger, Stonig und Wandling © Privat

Die Trachtenkapelle Lieserhofen (Kapellmeister Franz Pusavec) sorgte beim „Musikalischen Frühling“ im Kulturhaus in Seeboden für schmissige Klänge. Eingeleitet wurde das Konzert mit dem „Te Deum“ von Marc Antoine Charpentier. Zu hören waren neben Walzer, Polkas und Märsche auch „Blowing in the wind“ von Bob Dylen.