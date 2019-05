Das Opening zu Saisonbeginn im Hotel See-Villa am Millstätter See hat die Familie Tacoli ins Leben gerufen. Gäste feierten bei Regen den Sommer.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Großzügige Hoteliersfamilie: Ludovico, Clemens, Hedwig, Vincenz und Alexander Tacoli luden Gäste zur Saisoneröffnung in das Hotel See-Villa am Millstätter See ein © (c) Hannes Krainz

Von der kühlen Witterung nicht beirren ließ sich die illustre Gästeschar, die Samstagabend zur See-Villa an den Millstätter See gepilgert ist: Hatte doch die Hoteliersfamilie Tacoli – Hedwig und Alexander Tacoli sowie deren Söhne Ludovico, Clemens und Vincenz – zur traditionellen Saisoneröffnung nach Millstatt gebeten. „Wir können auch mit Regen feiern, auf die Stimmung kommt es an“, gab Vincenz Tacoli die Devise des Abends aus. Ausgezeichnet bewirtet mit kulinarischen Köstlichkeiten, die Küchenchef Christian Unterzaucher und sein Team vorbereitet hatten, stand somit einem rauschenden Fest in der See-Villa nichts im Wege. Auch wenn der Bieranstich, vorgenommen von Bürgermeister Johann Schuster und unter dem wachsamen Blick von Willi Schnitzler (Hirter Brauerei) im Regen über die Bühne ging, tat dies der Feierlaune keinen Abbruch. Nicht entgehen ließen sich die Saisoneröffnung am Millstätter See und das fulminante Feuerwerk unter anderen Bezirkshauptmann Klaus Brandner, Erfried Bäck (Präsident der Notariatskammer), Peter Demschar (Wirtschaftskammer), die Anwälte Franz Oberlercher und Gert Gradnitzer, Roland Faihs (Vorstand Delfort Group), Clemens Tamegger (Verkaufsleiter Mornandell), Michaela und Peter Pacher (Kap 4613), die Hoteliers Sandra und Sepp Steiner, Eva Schusser, Susanne und Marcel Collaud, Landesjägermeister-Kandidat Paul Sixtus Volpini de Maestri, Hildegard Biller (Soami-Yogazentrum), Silke und Peter Oberlerchner (Peppero-Holzmanufaktur) sowie die Juristin Christina Mateju-Ertl und Zahnarzt Klaus Mateju.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.