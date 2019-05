Facebook

© Weichselbraun, Symbolbild

"Achtung an Hundebesitzer in Spittal/Drau! In St. Peter bzw am Radweg nach St. Peter werden vergiftete Hundeköder ausgelegt", wird via Facebook von einer Userin vor neuen Angriffen von Hundehassern gewarnt. Wie die Frau erzählt, sei ein Vierbeiner verendet. Der Hund ihrer Cousine habe den Giftköder ebenfalls aufgenommen und nur knapp überlebt.