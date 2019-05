Facebook

Hermann Florian, Gerard Meesters, Peter Mösslacher, Wilfried Strasser, Alfred Puderer, Hans Egger und Inge de Graf vom Repair Café in Gmünd © Nicole Kari

Reparieren anstatt wegwerfen. Das war noch vor Jahren nur ein Thema für die Generation „50 plus“. Aber der Zeitgeist hat sich geändert. Auch junge Menschen finden Gefallen an dieser Lebenseinstellung. Und genau hier haken die Repair Cafés ein. Dort werden Geräte und Gegenstände, die sonst auf den Müll landen, gegen eine freiwillige Spende ehrenamtlich wieder flott gemacht. Es wird gemeinsam repariert und bei Kaffee und Kuchen geplaudert.

In Osttirol boomen die Repair Cafés, da die Veranstalter vom Tiroler Bildungsforum in Form eines „Starterpakets“ unterstützt werden. „Wir koordinieren die Termine, bewerben die Veranstaltungen, stellen Unterlagen bereit und bieten den Versicherungsschutz“, erklärt Michaela Brötz vom Bildungsforum. Die Bilanz: 11.000 Reparaturen bei 200 Veranstaltungen innerhalb von fünf Jahren. „Wir haben das Reparieren wieder salonfähig gemacht. Indirekt profitieren auch die Betriebe davon, da wir Handwerk vor den Vorhang holen“, nimmt Brötz Kritikern, wonach die Repair Cafés Konkurrenz für Betriebe seien, den Wind aus den Segeln. Das bestätigt auch Karin Klammer vom Verein Miteinand in Sillian: „Bei uns gibt es keine Diskrepanzen zwischen Ehrenamt und Betrieben. Viele Firmen unterstützen uns. Pro Termin haben wir rund 100 Reparaturen.“ Am 15. Juni findet dort bereits das 15. Repair Café statt. Auch ein Instrumentenbauer, spezialisiert auf auf Zupf- und Streichinstrumente, ist mit dabei.

