Bier Guide Bierpapst adelt Oberkärntner Bierwirte und Brauer

Kärntens beste Bierlokale gibt es in Oberkärnten: Gartenrast in Radenthein, Loncium Brauhof in Kötschach-Mauthen, Gasthaus Wulz in Greifenburg und Hotel Prägant in Bad Kleinkirchheim.