Öffentlicher Verkehr Forderung: Stadt Spittal soll Teil von Nockmobil werden

Spittal soll Teil des Sammeltaxi-Projekts werden. © KK/Nockmobil

Spittal soll bei „Nockmobil“ mitmachen, das fordern gleich zwei Anträge im Gemeinderat, von der FPÖ und den Grünen. Derzeit beteiligen sich acht Oberkärntner Gemeinden an dem interkommunalen Sammelverkehr „Mobilitätskonzept Nockmobil“. Es gibt 578 Sammelpunkte. In Spittal sind es 36 Punkte, die derzeit vom Tourismusverband Spittal finanziert werden. FPÖ und Grüne sehen im Nockmobil eine günstige Lösung (die Teilnahme kostet 15.000 Euro im Jahr) und eine attraktive mobile Anbindung an die Gemeinden des Millstätter Sees. Mit der Teilnahme könnten in der Stadt Spittal mehrere Haltepunkte installiert werden.

