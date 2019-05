Facebook

Die Siedlung Obere Ebnerwiese soll östlich und südlich in mehreren Schritten ausgebaut werden © Claudia Lux

Seltene Einstimmigkeit bei allen Tagesordnungspunkten herrschte bei der jüngsten Gemeinderatssitzung am Dienstag in Spittal an der Drau. Vor allem die Abwanderung macht dem Gremium Sorgen. Ein bemerkenswertes Wohnprojekt soll dem nun entgegenwirken.

Auf der Oberen Ebnerwiese soll die Siedlung erweitert werden. Der einstimmig angenommene Masterplan sieht 14, für Jungfamilien leistbare, Doppelhaushälften und 16 individuelle Einfamilienhäuser vor. In der Endausbauphase soll die gesamte Siedlung mittels Ringerschließung an die L 10 Trebesinger Landesstraße angeschlossen werden, eine neue Bushaltestelle und ein Parkplatz mit E-Mobilitätsmöglichkeit, wie E-Carsharing, entstehen. „Das Bebauungskonzept zeigt, in welche Richtung sich dieses Projekt entwickelt. Es ist eine Grundlage für den Teilbebauungsplan. So können die Wünsche der Stadt und des Bauwerbers gut zusammengeführt werden“, erklärte Stadtrat Franz Eder (ÖVP). Er freut sich, dass dieses Projekt vor allem Jungfamilien ansprechen soll.

