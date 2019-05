Facebook

Innenstadtbelebung gehört zu den Themen, für die im Städte- netzwerk neue Lösungsansätze gefunden werden sollen © Rie-Press

Spittal, Bruneck, Lienz und Hermagor werden enger zusammenrücken. Einstimmig hat der Gemeinderat der Stadt Spittal am Dienstag eine Charta des „Städtenetzwerks – Süd Alpen Raum“ beschlossen. Nun ist man offiziell Teil des Netzwerks. In Vorbereitungsarbeiten, die 2017 begonnen haben, wurde geklärt, wo die Städte konkret zusammenarbeiten können und wie sich das auch in die in Kärnten, Tirol und Südtirol unterschiedliche kommunalrechtliche Gesetzgebung einfügt. Federführend bei dem Projekt ist der Lienzer Stadtmarketing-Leiter Oskar Januschke. Gemeinderat Adolf Lackner (SPÖ) koordiniert das Projekt in Spittal. Man will im Bildungsbereich, Wirtschaft und Tourismus Synergien nutzen. „Die Städte haben auch diverse Herausforderungen, im Zukunftsranking der Bezirke 2019 gibt es Unterschiede: Lienz steht auf Platz 10, Hermagor auf Platz 89, Spittal auf Platz 92“, erläuterte Lackner. Stadtrat Christian Klammer (SPÖ): „Das ist eine Riesenchance für die Region, sich zu präsentieren.“ Der finanzielle Beitrag der Stadt Spittal beträgt 2500 Euro, aus dem EU-Fördertopf kommen 42.500 Euro für das Projekt.

