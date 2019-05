100.000 Euro investiert Ferndorf in eine neue Steganlage im Strandbad am Millstätter See. Gemeinde erfüllt auch den Wunsch nach neuen Bänken.

Die nagelneue Steganlage im Ferndorfer Strandbad © Facebook/kk

"Bänke auf der Steganlage - Ja/Nein - Bitte um eure Meinung", so wandte sich Ferndorfs Bürgermeister Josef Haller kürzlich auf seiner Facebook-Seite an die Liebhaber des Ferndorfer Strandbades am Millstätter See. Dabei geht es darum, ob die Bevölkerung auf der neuen Steganlage weiterhin Bänke zum Verweilen haben möchte. "Das Ergebnis ist eindeutig und auch sonst ist der Tenor der Strandbadbesucher, dass sie das gerne haben würden. Obwohl es in vielen Bädern gar keine Bänke mehr auf den Stegen gibt, werden wir vier neue errichten", so Haller.

