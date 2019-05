Bergrettung, Feuerwehr und Bauhof kommen in Steinfeld unter ein Dach. Die Eröffnung des "Kommunalen Einsatzzentrums" ist im August.

Bürgermeister Ewald Tschabitscher, Amtsleiterin Lisa Possegger und Bauhof-Mitarbeiter Horst Naschenweng vor dem Einsatzzentrum © MARTINA PIRKER

Die Bergretter sagen, für sie ist es wie ein Lotto-Sechser und bei den Feuerwehrmännern steigt die Spannung von Monat zu Monat. Die Rede ist von einem Vorzeigeprojekt an dem in Steinfeld mit Hochdruck gearbeitet wird: Auf dem seit Jahren leer stehenden Kelag-Areal entsteht ein kommunales Einsatzzentrum, in dem der gemeindeeigene Bauhof, die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr Steinfeld sowie die Bergretter der Ortsrettungsstelle Oberes Drautal im Sommer neue Räume, Garagen und Hallen beziehen werden.

