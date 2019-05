Die erste Single der jungen Musiker feiert am 25. Mai in Spittal Vorpremiere. Der Kinderchor Porcia ist ebenfalls mit dabei.

Franzi Wallner, Matej Dzido, Daniel Semmelrock und Laura Thaller stellen demnächst ihre erste Single vor © KK/PLANITZER

Das Ensemble Lyeson ist in Spittal nicht unbekannt. Matej Dzido, Kapellmeister der Spittaler Stadtkapelle, ist der Gründer dieses jungen Ensembles, das vor einem Jahr in der Fachhochschule einen großen Auftritt hatte und „Vier ganz normale Tage“ – das Premierenstück der „Stadtbühne Spittal“ – musikalisch umrahmte. Das neue Projekt steht bereits in den Startlöchern. „Wir bringen demnächst unsere erste Single heraus“, sagt Dzido. Sie heißt „Dieser Takt“ und der Text stammt von der in Spittal nicht minder bekannten Poetry-Slammerin Sabrina Öhler. Man darf auf einen gesellschaftskritischen Text gespannt sein.

