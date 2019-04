Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine DNA-Untersuchung belegt eindeutig, dass im Raum Guttaring ein Wolf unterwegs (gewesen) ist © Julian Stratenschulte

Drei gerissene Mutterschafe wurden am 29. März in unmittelbarer Nähe eines Bauernhofes in Guttaring im Bezirk St. Veit entdeckt. Die Tiere waren stark angefressen, daher wurde von Anfang an vermutet, dass sie nicht von einem Hund, sondern von einem Wolf gerissen wurden.