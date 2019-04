Facebook

Hofer auf der gemeindeeigenen Wiese vor der Schule, die für Parkzwecke adaptiert werden soll © Nicole Kari

Die Bauarbeiten bei der Volksschule in Obermillstatt gehen in den Endspurt. Ab September werden im neuen Bildungszentrum der Gemeinde Millstatt bis zu 175 Kinder die Schulbank drücken (siehe auch Infokasten unten). Die Kindergartenkinder tummeln sich in den neu gestalteten Räumen bereits seit Herbst 2018. Zweifelsohne ist die Errichtung des Bildungszentrums ein gelungenes Großprojekt für die Gemeinde, in das knapp über vier Millionen Euro fließen. Was Josef Hofer, Gemeindevorstand und Obmann des Bauausschusses, aber sauer aufstößt ist, dass für die ordnungsgemäße Sanierung und Adaptierung der Zufahrten kein Geld da sei.

