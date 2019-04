Spittal, Villach Nun ist es fix: Das Heimatwerk in Spittal sperrt zu

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Wir schließen", ist auf der Auslage des Kärntner Heimatwerkes in Spittal zu lesen © MARTINA PIRKER

Gerüchte, wonach die Spittaler Filiale des Kärntner Heimatwerks schließen wird, stehen seit Tagen im Raum. Erst jetzt bezieht Ewald Opetnik, geschäftsführender Gesellschafter, Stellung: „Ja, es stimmt, wir werden die Filiale in Spittal bis Mitte Juni zusperren.“ Die Frequenz in der Innenstadt habe in den vergangenen Jahren stark abgenommen, außerdem seien Probleme mit dem Vermieter aufgetaucht. „Den drei Mitarbeiterinnen mussten wird leider die Kündigung aussprechen. Wir haben ihnen zwar angeboten, dass sie in Klagenfurt weiterhin für uns tätig sein können, das wollte aber keine von ihnen“, schildert Opetnik.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.