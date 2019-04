Kleine Zeitung +

Dramatischer Busunfall Vor der Kreuzfahrt strandete Reisegruppe im Gailtal

Nach dem Busunfall in Reisach fanden fast 80 Urlauber aus Deutschland Unterkunft im Alpen-Adria-Hotel am Pressegger See. Mit einem Tag Verspätung traten sie am Montag ihre Kreuzfahrt an.