In vielen Ortschaften in den Bezirken Spittal und Hermagor werden traditionelle Maifeiern mit Festprogramm und anschließendem geselligen Beisammensein abgehalten.

Maifeier © Kleine Zeitung Helmuth Weichselb

Bezirk Spittal

Bereits am Dienstag, den 30. April findet beim Raika-Platzl in Radenthein um 14 Uhr die Maifeier statt.

"Frühstück im Park" heißt die traditionelle 1. Mai-Feier rund um den Springbrunnen (bei Schlechtwetter im Stadtsaal) um 9.30 Uhr im Stadtpark Spittal.

In Amlach bei Spittal wird das 25-Jahr-Jubiläum der Dorfgemeinschaft gleichzeitig mit der Maifeier am 1. Mai um 10 Uhr am Sportplatz in Amlach gefeiert. Musikalisch umrahmt vom MGV-Amlach, den Stimmen aus Amlach, dem Kinderchor und der Schuhplattlergruppe Lendorf. Anschließend spielt die Gruppe "Guitar Lounge".

Ein Fest für die Familie mit Lattlschießen, Verlosung und Spiele für die Kinder findet im Kulturhaus Rothenthurn am 1. Mai um 14 Uhr statt.

Die Trachtenkapelle Steinfeld spielt am Sportgelände in Steinfeld um 10.30 Uhr auf. Dort finden auch die Festansprachen zum 1. Mai statt.

In Greifenburg wird der Familien-Radwandertag ab 9.30 Uhr am 1. Mai abgehalten. Treffpunkt ist beim Sportplatz Bruggen. Ankunft ab 12.30 Uhr beim Radlergrill im Waldfestgelände.

Beim Hochofen in Eisentratten wird der 1. Mai um 11 Uhr begangen.

Ein großes Maibaumfest am 1. Mai mit Maibaumkraxln und Versteigerung wird am Hauptplatz in Seeboden um 12 Uhr gefeiert. Für die musikalische Unterhaltung sorgt das Rotwein-Trio.

Am Festplatz in Treffling feiert die Freiwillige Feuerwehr mit Maibaumkraxln und Versteigerung um 11 Uhr am 1. Mai.

In Lieserhofen wird um 11 Uhr am 1. Mai der Maibaum aufgestellt. Anschließend geselliges Beisammensein bei der Maibaumfeier im Vereinshaus.

Speziell für Kinder findet das Maibaumkraxeln in Oberdorf bei Rennweg ab 13 Uhr am 1. Mai statt.

Die Freiwillige Feuerwehr Pusarnitz lädt auf den Kirchplatz (bei Schlechtwetter im Kultursaal) um 11.30 Uhr am 1. Mai. Musikalische Unterhaltung gibt es mit Gottfried & Elisabeth. Anschließend gesichertes Maibaumklettern für Kinder.

Frühschoppen unterm Maibaum findet ab 10.30 Uhr in Berg im Drautal am 1. Mai statt. Es spielt die "Drautal Böhmische". Von 18 bis 24 Uhr wird der Maibaum anschließend bewacht.

Bezirk Hermagor

Beim Rathaus Hermagor wird um 11 Uhr der traditionelle Maibaum am 1. Mai mit Festansprachen aufgestellt.

Beim Gasthof Smole in St. Stefan im Gailtal findet um 14 Uhr die Maifeier mit anschließendem gemütlichen Teil am 1. Mai statt.