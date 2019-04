Facebook

Clemens Niedermüller, Konrad Gatterer, Johannes Pirker, Hansjörg Duregger und Hannes Pirker © KK/PEINIS BLICKWINKEL

Es war Johannes Pirker, dem Bürgermeister von Dellach im Drautal ein großes Anliegen, seinen 60. Geburtstag mit der Bevölkerung zu feiern. Umrahmt wurde das Fest von der Trachtenkapelle Dellach mit Kapellmeister Clemens Niedermüller und Obmann Konrad Gatterer. Die New Voices unter Ingrid Nußbaumer überbrachten ebenfalls musikalische Glückwünsche. Hansjörg Duregger, Kommandant der Feuerwehr Dellach, und sein Stellvertreter Hannes Pirker, schenkten dem Bürgermeister gemeinsam mit der Trachtenkapelle ein 120 Meter Stahlseil für die Seilwinde, die Pirker immer wieder für seine privaten Waldarbeiten benötigt. Bis Mitternacht wurde am Samstag fröhlich gefeiert. Am Dienstag lädt der Gemeindechef Familie, Kollegen, Vertreter von Politik und Vereinen zum Geburtstagsfest in den Kultursaal, wo die Gäste von Florian Trunk bewirtet werden.