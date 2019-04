In Reisach in der Gemeinde Kirchbach im Gailtal rutschte ein deutscher Doppeldeckerbus von der Straße. 78 Personen saßen im Bus. Es gab eine Leichtverletzte. Viele Insassen erlitten einen Schock.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Bus blieb an einem Gebäude hängen © Salcher

Dieser Unfall hätte zu einer Katastrophe führen können. Am Ende musste nur eine Frau mit leichten Verletzungen ins LKH Villach gebracht werden. Viele Helfer sprachen von „einem Wunder“. Es war kurz nach 16.30 Uhr am Sonntag, als bei der Westeinfahrt von Reisach in der Gemeinde Kirchbach im Gailtal ein Doppeldecker-Bus mit 78 Insassen von der Straße rutschte. Der Bus stürzte nicht um, sondern „lehnte sich“ an ein landwirtschaftliches Gebäude, eine „Kesse“. Ein Reiseunternehmen mit Sitz in Leverkusen wollte die deutschen Passagiere nach Triest bringen. Von dort aus war eine Kreuzfahrt geplant.