Überraschung am Sonntag. In einigen Tälern in Kärnten und Osttirol hat es geschneit. In Obertilliach fielen 60 Zentimeter Neuschnee! Loibl- und Wurzenpass waren gesperrt.

Schneefall Sonntagvormittag im Lesachtal © (c) Hans Guggenberger

April, April macht was er will! Am Samstag schien im Kärntner Lesachtal noch die Sonne und alles wirkte frühlingshaft, am heutigen Sonntag schneit es. "Auch das Osttiroler Pustertal ist schon weiß. Dort ist es richtig winterlich. Kals am Großglockner ist ebenfalls angestaubt", sagt Metereologe Reinhard Prugger von meteo experts. Von der Villacher Alpenstraße kursieren auch schon Schneefotos inkusive "angezuckerter" Autos auf dem höchstgelegenen Dobratsch-Parkplatz. Und sogar in der Osttiroler Bezirkshauptstadt Lienz gab es am Sonntagmorgen Schneeregen. Im Bezirk Villach herrschte gegen Mittag ebenfalls Schneeregen.