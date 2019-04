Am Donnerstag wurde das Clever Fit-Studio in Spittal eröffnet. Doch weil eine Genehmigung fehlte, ließ es der Bezirkshauptmann es vorerst schließen. Besichtigungen des fertigen Studios sind aber möglich.

Stephanie Davis und Co.

Bei der Eröffnung: Christian Battistin, Stephanie Davis, Max Franz, Maid Suljevic © Pleschberger

Was läuft denn da? Ein Fitnesscenter in Spittal an der Drau hat kurz nach der Eröffnungsfeier wieder geschlossen. "Aufgrund eines Missverständnis mit der Behörde ist vorab KEIN Training Möglich", heißt es auf der Facebookseite von Clever Fit Spittal. "Somit sind lediglich Besichtigungen des fertigen Studios möglich."