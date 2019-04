"Coffee to help!Jugendliche schenkten Kaffee für den guten Zweck aus

Auch in Spittal wurden im Rahmen der Caritas-Spendenaktion "Coffee to help!" wieder Spenden gesammelt. Die Caritas dankt SPAR als langjährigem Partner der Aktion.

"Coffee to help!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Schüler Sakib Ibisevic und Celine Lora schenkten mit Marktleiterin Janine Pichler (links) beim Spar in Spittal Ponau Kaffee aus © KK/CARITAS

Wenn Jugendliche und SPAR-Mitarbeitern von Bad St. Leonhard bis Kötschach-Mauthen gemeinsame Sache machen, dann ist Coffee to help-Tag: 354 junge Mädchen und Burschen der youngCaritas schenkten bei der sechsten Auflage dieser munter machenden Charity-Aktion am vergangenen Freitag vor jedem SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR in Kärnten und Osttirol den Kunden Fairtrade Kaffee ein und kredenzten ihnen dazu einen von Ölz gesponserten Kuchen. Gleichzeitig baten sie um Spenden, die die Caritas Kärnten über ihre Sozial- und Lebensberatung für Menschen in Not in der jeweiligen Region einsetzt.