Kleine Zeitung +

Hotelrechnung nicht bezahlt Betrüger gab zweimal falsche Kreditkartennummer an

Rund um Weihnachten mietete sich ein Unbekannter in Bad Kleinkirchheim in einem Hotel ein. Der "Urlauber" gab falsche Kreditkartendaten an. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.