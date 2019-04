Hotelier Stefan Leitner will mit Arnold Pucher und Christoph Herzog das Heta-Drittel an den Nassfeld-Bergbahnen kaufen. Bei der Hauptversammlung am Montag stehen Zeichen aber auf Konfrontation.

© KK

Auf dem Nassfeld stehen nach einer langen Skisaison die Seilbahnen still. Auch auf der Madritschen, wo die von Nassfeld-Pionier Arnold Pucher federführend errichtete Millennium-Gondelbahn mit der von Friedl Seiwald betriebenen Madritschen-Sesselbahn zusammenkommt. Kein Zusammenkommen gibt es bei den Anteilen der Nassfeld Pramollo Bergbahnen AG. Für deren Hauptversammlung am kommenden Montag stehen die Zeichen auf Konfrontation, das Land droht sogar vorab mit dem Firmengericht. Der verkündete Verkauf der Landesanteile – 33,3 Prozent an den Bergbahnen – an die SH Beteiligungs GmbH von Friedl Seiwald und Klaus Herzog um neun Millionen Euro bleibt somit eine Absichtserklärung. Der Antrag des Landes wird in der HV keine notwendige Mehrheit bekommen.

