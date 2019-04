Facebook

1,4 Millionen Festmeter Schadholz sind durch das Sturmtief Vaia im Herbst 2018 in Kärnten angefallen © KK/Siegfried Auernigg

1,4 Millionen Festmeter Schadholz sind durch das Sturmtief Vaia im Herbst 2018 in Kärnten angefallen, was einen Schaden von rund 35 Millionen Euro verursacht hat. 500.000 Festmeter davon wurden bereits aufgearbeitet, mehr als 300.000 Festmeter wurden abtransportiert. Der Fokus des Forstreferates liegt seither auf der Unterstützung der Betroffenen bei Aufräumarbeiten, Aufforstungen und der Instandsetzung der Forstwege, heißt es in einer Aussendung des Landespressedienstes. Dafür hat Landesrat Martin Gruber (ÖVP) bereits Budgetmittel in seinem Referatsbereich umgeschichtet und damit das Forstbudget deutlich erhöht.