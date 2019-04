Die Asfinag stellte die Ausbaupläne für den Rastplatz an der Tauernautobahn in Seeboden vor. Bürger lehnen das Vorhaben strikt ab.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dieses Modell zeigt, die Größenverhältnisse des geplanten Rastplatzes an der A 10 © GEOCONSULT WIEN ZT GMBH

In die Verlängerung geht der seit Jahren dauernde Endlosstreit zwischen den Vertretern der Asfinag (Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft) und jenen der Bürgerinitiative (BI) L(i)ebenswert Seeboden nach einem von der Asfinag veranstalteten Informationsabend in Seeboden. Asfinag-Projektleiter Wolfgang Grafl und der für Lärmschutz zuständige Experte Martin Kobald klärten die Bürger umfassend über das Projekt und die Ergebnisse, der ihm zugrunde liegenden Gutachten und Untersuchungen, auf.

Wie mehrfach berichtet, gaben die Vertreter der BI bei der Technischen Universität Wien ein eigenes Lärmschutzgutachten in Auftrag. Die errechneten Werte wären laut BI wesentlich höher als die in den beiden Asfinag-Gutachten ausgewiesenen Zahlen. Darüber entbrannte Donnerstagabend ein Streit.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.