Die Ordnungshüter blicken auf bewegte 100 Jahre zurück. Am Freitag feiern mit den acht Polizisten in Seeboden auch der Innenminister und viele Ehrengäste.

So sahen die Uniformen der Gendarmen um 1970 aus © KK/ADOLF TEMPSCH

Als der für Österreich zuständige Gendarmerie-Zentralinspektor 1924 den Posten in Seeboden besucht hat, beschwerten sich die Bürger vor allem über die Autoraserei. Darauf wies er die Gendarmen an, gegen diesen Missstand „energisch einzuschreiten“. Bezirkspolizeikommandant Johann Schunn stieß auf dieses Detail beim Durchforsten der Chroniken anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums der Polizeiinspektion Seeboden, welches heute, Freitag, mit einem großen Festakt gefeiert wird.

„Ich bin draufgekommen, dass es den Posten nicht erst seit 10. April 1919 gibt, sondern, dass bereits 1910 ein Wachtmeister des Gendarmeriepostens Millstatt während der Sommermonate in Seeboden als Einzelpostenstationiert war“, sagt Schunn, der beim heutigen Festakt Rückschau halten wird. Während des Ersten Weltkrieges wurden im Zuge der Mobilmachung viele Gendarmen abgezogen, so auch jener in Seeboden. Nach dem Krieg wurde 1919 der Gendarmerieposten in Seeboden mit zwei Mitarbeitern eröffnet.

